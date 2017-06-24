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24 Haziran 2017 17:44

Başkan kabir ziyaretinde

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ramazan Bayramı arifesi dolaysıyla Kabir ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara çiçek ikramında bulundu.

Başkan kabir ziyaretinde

24 Haziran 2017 17:44


Arife günü dolaysıyla kabir ziyaretleri gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilk olarak asri mezarlık ve ardından da Şeyh Yunus Emre Türbesi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve kabir ziyaretleri için gelen vatandaşlara saksı çiçeği ikramında bulunan Başkan Çamyar, Ramazan ayının Ünye’de huzur ortamı içerisinde geçtiğini söyledi.


Başkan Çamyar konuşmasında, “11 ayın sultanı olan, yoksulların gözetildiği bu mübarek ayda gerçekten ibadetlerimizi yerine getirmek için bütün Müslümanlar olarak gayret içerisinde olduk. Mevla’m yapmış olduğumuz yardımları, tutmuş olduğumuz oruçları inşallah kabul eylesin. Dünya coğrafyasına baktığımız zaman maalesef kanın, gözyaşının, hüznün ve çocuklara zulmün devam ettiğini görüyoruz. Bu vesile ile de Allahü Teâlâ’ya insanlığa barış ihsan etmesi için dua ve niyazda bulunuyoruz” dedi.




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