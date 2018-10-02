Başkan Karataş, “Kalkınmak için üretim şart”

Üretime dayalı ekonominin gelişmesi için Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin çok önemli olduğunu belirten Tayfun Karataş, “Gün geçtikçe bölgemizde istihdam artıyor ve ekonomide bu sayede hareketlenmiş oluyor. Fabrikalarda çalışan işçilerimizin gün geçtikçe sayısının artması bölge için çok önemli. Hedefimiz daha fazla istihdama ulaşmak ve üretime dayalı ekonomiyi ilçemizde geliştirmektir. Şu an OSB'de 4 bin 300 kişi çalışıyor ve bu sayıyı ikinci etap OSB'nin açılması ile 10 bine çıkarmayı istiyoruz. Üretime dayalı ekonomiyi benimseyip bu yönde yatırımcıları desteklememiz gerekiyor. Önemli markaların dikimleri Fatsa OSB'de gerçekleşiyor. Kalkınmak için üretim çok önemli bir şarttır” dedi.