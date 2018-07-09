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09 Temmuz 2018 10:12

Başkan Kaya, halk pazarını gezdi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası’nda kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Başkan Kaya, halk pazarını gezdi

09 Temmuz 2018 10:12


Çambaşı merkezinde kurulan halk pazarını ziyaret eden Kaya, yöresel ürünlerin satışını yapan esnaflarla bir arada olmaktan memnun olduğunu söyledi. Çambaşı merkezinde her pazartesi günü halk pazarının kurulduğunu hatırlatan Kaya, "2 bin rakımlı Çambaşı Yaylamızda kurulan halk pazarında satış yapan esnafımızı ziyaret ettim. Yaylamızda kurulan halk pazarının en büyük özelliği, satışı yapılan ürünlerin çoğunluğunun organik ürünler olmasıdır. Bu nedenle yaylamızdaki halk pazarına çevre il ve ilçelerden birçok vatandaşımız alışveriş için geliyor" dedi.


Kaya, tüm esnafa bol kazançlar dilediğini sözlerine ekledi.




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