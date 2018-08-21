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21 Ağustos 2018 19:04

Başkan Kaya, vatandaşlarla bayramlaştı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle ilçede bayram ziyaretinde bulundu.

Başkan Kaya, vatandaşlarla bayramlaştı

21 Ağustos 2018 19:04


Kabadüz ilçesinin farklı mahallelerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Yener Kaya, vatandaşların bayramlarını kutladı.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kurban Bayramı’nda ilçede mahallleri ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladıklarını söyledi.


İlçede bayramın çok güzel şekilde devam ettiğini belirten Başkan Kaya, “Kurban Bayramı dolaysıyla vatandaşlarımızı evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımız da bizler de çok mutlu oluyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.




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