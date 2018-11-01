Başkan Kaya:"Cami yolu kısa sürede tamamlanacak"

ORDU (İHA) – Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Başköy Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalarını yerinde inceledi.

Kabadüz Belediyesi Başköy Mahallesi Meğri mevkisinde eski caminin çevre ve yol düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızdan camimize ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilmesi ve cami etrafının düzenlenmesi talebi geldi. Bizler de bu talebi değerlendirmeye alarak çalışmalara başladık. En kısa süre içinde çalışmalarımız tamamlanacak" dedi.