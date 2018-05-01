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01 Mayıs 2018 15:11

Başkan Kibar: "Ziraat odası olarak en çok istihdam sağlayan odalar içindeyiz "

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, yaptığı açıklamada ziraat odası olarak en çok istihdam sağlayan odalar içinde olduklarını söyledi.

Başkan Kibar:

01 Mayıs 2018 15:11


"2015 yılı Şubat ayında yol arkadaşlarımızla birlikte devraldığımız Fatsa Ziraat Odasını 3 yıl içerisinde faaliyetlerimizi gerçekleştirerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyen Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "17 personelimizle ülkemizin istihdama en çok katlı sağlayan odası yaptık. Ticari işletme cirosunda 2016 ve 2017 yılında Türkiye birincisi olduk ve 2018’de de liderliğimizi devam ettiriyoruz. Çiftçi Eğitim Çiftçiliği, Tarım Market, Fındık Kurutma Tesisi, Meyve İşleme ve Kurutma Evi, Örnek Fındık Bahçeleri ve Toprak analiz Laboratuvarı ile Ülkemizdeki tesisleşme anlamında birinci oda olmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemiz tarımının ana gelir kaynağı olan fındığımızla ilgili en çok rapor hazırlayan ve sunan, Öneri yapan, demeç veren oda olarak sizlerin gür sesi olmaya çalıştık. Üreticilerimizden almış olduğumuz destekle var gücümüzle çalışarak bölgemiz tarım ve çiftçisine hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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