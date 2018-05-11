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11 Mayıs 2018 16:13

Başkan Okuyan son yolculuğuna uğurlandı

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Orhan Okuyan (57), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Okuyan son yolculuğuna uğurlandı

11 Mayıs 2018 16:13


Edinilen bilgiye göre, 10 Mayıs Perşembe günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, evinin merdivenlerinden düşen Orhan Okuyan’ı yakınları yerde cansız halde buldu. Düşmenin etkisiyle kalbi duran Okuyan, ilk yardım ekiplerince Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Orhan Okuyan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 9 yıldır Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürüten 3 çocuk babası Okuyan’ın cenazesi hastaneden alınarak Çamurlu Mahallesi Tepe Konutlarında bulunan evinin önünde helallik alınmasının ardından Ünye Büyük Cami’ye getirildi. Cuma namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası Tekkiraz Mahallesi Nurettin mevkisindeki aile kabristanlığına defnedildi.


Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaz, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, oda başkan ve temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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