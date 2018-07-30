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30 Temmuz 2018 16:43

Başkan Tekintaş: “Bucak Mahallesi ulaşımda konforu yaşayacak”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçenin en eski mahallelerinden olan Bucak Mahallesi’nde, programlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, yapılacak olan 10 kilometrelik sıcak asfalt ile buranın ulaşımda konforu yaşayacağını söyledi.

Başkan Tekintaş: “Bucak Mahallesi ulaşımda konforu yaşayacak”

30 Temmuz 2018 16:43


Birçok mahallede sıcak asfalt çalışması yürüten Altınordu Belediyesi yaptığı bu çalışmalarla birlikte Bucak Mahallesi’ne 10 kilometrelik sıcak asfalt kazandırıyor. Parke sökümünün gerçekleştirildiği alanlarda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Sıcak asfalt çalışması öncesi ekipler aynı zamanda alt yapı çalışmalarına da büyük önem veriyor.


Bucak Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışma yapılan cadde ve sokakları tek tek ziyaret etti. Bucak Mahallesi’nde çok programlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların tamamlanması ile mahallenin 10 kilometrelik sıcak asfalt ile buluşacağını dile getiren Başkan Tekintaş, “En eski mahallelerimizden olan Bucak Mahallemizin modern bir görünüm kazanması ve ulaşımda konforun yaşanması adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mahallenin bazı alanlarında hizmete soktuğumuz sıcak asfaltın yanı sıra sökümünü yaptığımız 2 kilometrelik alanda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında Bucak Mahallemiz 10 kilometrelik sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Bu sezon en programlı çalıştığımız yerlerden biri olacak olan Bucak Mahallemizde yağmur suyu hatlarını tamamen yenileyerek, alt yapıda sorun yaşanmasının önüne geçeceğiz. Bucak Mahallesini sıcak asfaltıyla, kaldırımlarıyla ve çevre düzeni ile modern bir hale getirmiş olacağız” dedi.


Bucak Mahallesi’ne yapılan çalışmaları değerlendiren Bucak Mahallesi Muhtarı Abdullah Şahin ise yıllardır bekledikleri ve özledikleri çalışmalara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.




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