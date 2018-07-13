Başkan Tekintaş, çocuklar ve vatandaşlarla iç içe

Yoğun mesaisinin büyük bir kısmını yapılan projelere ve devam eden çalışmalara ayıran Başkan Tekintaş, kimi zaman parkta çocuklarla kimi zamanda kahvehanelerde, iş yerlerinde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Altınordu Belediyesi tarafından yapılan ve güvenlik kameraları ile 24 saat kayıt altına alınan Akyazı Mahallesi’nde bulunan Kazım Türkmen Parkı’nı ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, vatandaşlarla ve oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi. Parkta zaman geçiren ailelerle tek tek selamlaşan Başkan Tekintaş, kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap vererek yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Parkta zaman geçiren vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, güvenli ve huzurlu parklar inşa ettiklerini söyledi. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşların olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Tekintaş, “Altınordu ilçemizde inşa ettiğimiz modern parklarda vatandaşlarımız güven ve huzur içerisinde zaman geçiriyor. Biz de Akyazı Mahallesi’nde Kazım Türkmen Parkı’nda vatandaşlarımızla ve parkta oynayan çocuklarımızla bir araya gelerek hem misafirleri olduk hem de mutluluklarını paylaştık. Biz çocuklarımızın tertemiz ve güvenli ortamlarda oyun oynamaları için çalışıyoruz. Yaptığımız bu ziyaretlerle görüyoruz ki vatandaşlarımız bu çalışmalardan çok memnun. Bu memnuniyet bizi de çok mutlu ediyor. Bu tür çalışmalarımız her zaman devam edecek” dedi.