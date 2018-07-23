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23 Temmuz 2018 15:45

Başkan Tekintaş: “Durugöl tarihinde almadığı hizmetlere kavuştu”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Durugöl Mahallesi’nin tarihinde görmediği hizmetleri aldığını belirterek Durugöl’e 7 kilometre sıcak asfalt kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Tekintaş: “Durugöl tarihinde almadığı hizmetlere kavuştu”

23 Temmuz 2018 15:45


Alt yapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşın kullanımına sunan Altınordu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini topluyor. Ulaşım alanında da birçok çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla ulaşımda sorunları ortadan kaldırarak ilçede ulaşımın konfora kavuşmasını sağlıyor.


Altınordu Belediyesi bu kapsamda 2018 yılı içerisinde hedeflediği 64 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına birçok mahallede olduğu gibi Durugöl Mahallesi’nde de devam ediyor. Ekiplerin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği Durugöl Mahallesi ulaşımda zirveye taşınıyor. Mahallede sürdürülen asfalt çalışmalarını inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Durugöl Mahallesi’nin tarihinde görmediği hizmetleri aldığını belirtti.


Durugöl Mahallesi’nde yapılan birçok hizmetle değişimin yaşandığını ve kısa sürede bitecek çalışmalarla mahallenin 7 kilometrelik sıcak asfaltla buluşacağını ifade eden Başkan Tekintaş, “Durugöl Mahallemizde standartları yüksek olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Spor tesislerinin olduğu ve konutlaşmanın yaygınlaştığı Durugöl Mahallemizde tüm bunlara bağlı olarak cadde ve sokakları en konforlu şekilde milletimizin hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz mahallede iki finişer ile aynı anda çok yoğun ve çok özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde bitireceğimiz çalışmalarla Durugöl Mahallesi sıcak asfalt konforunu yaşayacak. Bu çalışmaların tamamlanması ile Durugöl Mahallesinde toplamda 7 kilometre sıcak asfalt yapmış olacağız. Bu rakamlar gösteriyor ki Durugöl Mahallesi tarihinde en çok hizmeti Altınordu Belediyesi ile almıştır ve almaya da devam ediyor. Sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarımız ilçenin birçok mahallesinde aralıksız sürüyor. Tüm bu hizmetler ilçemize hayırlı olsun” dedi.




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