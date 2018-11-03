Başkan Tekintaş: “Hedefimiz Çamaş'ı daha farklı bir konuma getirmek”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Çamaş ilçesine gitti. İlçede incelemelerde bulunan Başkan Engin Tekintaş, Çamaş Kaymakamlığı ve Çamaş Belediyesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Tekintaş Çamaş'ın mevcut durumu ile ilgili bilgi aldıklarını belirtti. Çamaş'ın, her şeyi ile uyumlu butik ilçelerden biri olduğunu kaydeden Tekintaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Kaymakamımızla ve Belediye Başkanımızla yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Sarıyakup-Budak istikametinde yer alan yaklaşık 5 bin 700 metre yolun asfaltlanma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde asfaltlanacak yerlerle ilgili planlamaları yapıyoruz. Ayrıca Çamaş ilçemiz için bir meydan projesi hazırlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çamaş'ın gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Hedefimiz Çamaş ilçemizi bulunduğundan daha ileri bir noktaya taşımak” şeklinde konuştu.

Çamaş Belediye Başkanı Alaaddin Giden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.