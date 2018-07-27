Başkan Tekintaş: “İnşallah geleceğimiz çok daha iyi olacak”

Şehrin birçok mahallesinde çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, dış mahallelerde de etkin bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Ordu Valiliği ile işbirliği yapan Altınordu Belediyesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) aracılığı ile Teyneli Mahallesi Yalak Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek milletin hizmetine sundu. Tüm bu çalışmaların hizmete alınması dolayısıyla Altınordu Belediyesi tarafından Teyneli-Akkese bağlantı yolu üzerinde açılış programı düzenlendi.

“Çizme giyilerek geçilen yollar sıcak asfalt oldu”

Programın açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu için gecelerini gündüze katarak çalıştıklarını söyledi. Yapılan sıcak asfalt çalışması ile Teyneli-Akkese arasında çok konforlu ve güvenli bir yol inşa ettiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Teyneli-Akkese bağlantı yolunda geçmişte çizme ile geçmek zorunda kalınırdı. Şimdi ise Teyneli Yalak Sokak, Çavuşlar Şalale, Abtioğlu Mahallesi, Karahisaroğlu Mahallesi ve Orta Sokak’ta yaklaşık 6 kilometrelik alanı hem istinat duvarlarıyla, hem çevre düzeniyle hem de sıcak asfaltıyla çok konforlu bir hale getirdik. Yapılan bu çalışmalar sonrasında artık 10 dakika gibi kısa süre içerisinde tüm mahalleleri gezme imkanı buluyoruz. Akkese ve Teyneli mahallelerinde yaptığımız çalışmalarda toplam 3 kilometre taş duvar yaptık ve taş duvar yaptığımız bu alanda 4 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. İnşallah geleceğimiz çok daha iyi olacak. 92 mahallemizde bu işlemleri aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmaların yapılmasında bize destek veren tüm mahalle sakinlerimize, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, kurum ve kuruluşlara, Ordu Valiliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yapılan hizmetlerin kalitesi bizleri sevindiriyor”

Törende konuşan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ise, gerçekleştirilen hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Altınordu Belediyesi’nin tüm mahallelere önemli çalışmalar yaptığını ve genel yönetimlerle işbirliğinde örnek bir belediye olduğunu ifade eden Erten, “Akkese ve Teyneli Mahallemizde çok özel ve çok güzel bir hizmetin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yapılan hizmetlerin kalitesi de bizleri oldukça sevindiriyor. 2014 yılında Ordu özel bir kanuni düzenleme ile büyükşehir oldu. Bu çerçevede yeni kurulan Altınordu Belediyemiz başarılı bir yönetim sergileyerek ve kaynakları iyi kullanarak çok doğru tercihlerle Altınordu’muzun tüm mahallelerine çok güzel hizmetler vermeye devam ediyor. Bugün yapılan hizmette çok özel hizmetlerden bir tanesi. Bu yol çok uzun yıllar herhangi bir tamirat olmadan varlığı sürdürecektir. Belediyemiz sadece alt yapı ile çalışmıyor genel yönetimle de çok iyi işbirliği yapıyor. Bu anlayış çok doğru bir anlayış. Genel yönetim ile yerel yönetimin işbirliği çok önemli ve Altınordu’da bunun en büyük örneklerinin başında geliyor. Bundan dolayı bir başarı var ve ben bu başarının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yapılan hizmetlerin vatandaşımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Programda konuşma yapan Akkese Muhtarı İlder Özyurt ve Teyneli Muhtarı İsmail Karadağ da mahallelerine yapılan yatırımlar dolayısıyla Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Düzenlenen açılış töreni kurdele kesiminin ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve protokol üyelerince Teyneli Mahallesi Yalak Sokak’ta yapılan asfalt çalışmasının gezilmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen törene ayrıca, daire müdürleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.