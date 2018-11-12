Başkan Tekintaş Perşembe'de

Perşembe ilçesiyle ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Perşembe ilçemizde halkımızla kucaklaşarak gönül bağlarımızı güçlendirdik. Turizm noktasında önemli değerlere sahip Perşembemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için yapılması gerekenleri istişare ettik” dedi.

Ziyaret esnasında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Engin Tekintaş, Perşembe mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyerek gerekli notları alan Başkan Tekintaş, “Yaptığımız ziyaretlerde ilçelerimizdeki en önemli mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın sesine kulak veriyoruz. Onlar bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Millete hizmet yolundaki en önemli dava arkadaşlarımız. O yüzden onların talepleri bizler için çok önemli. Perşembe mahalle muhtarlarımızın taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Elimizden gelen gayreti sarf ederek tüm sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Perşembe ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Başkan Engin Tekintaş, “Öncelikle Belediye Başkan Vekilimiz Halil Ergin'e ve meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Perşembe ilçemizde esnaflarımızı, AK Parti ilçe teşkilatımızı ziyaret ederken vatandaşlarımızla da kucaklaşarak kardeşliğimizi güçlendirdik. Muhtarlarımızla toplantı yaparak ilçemizin sorunlarını masaya yatırdık. Yaptıklarımızı ve yapmakta olduklarımızı gözden geçirdik, yapılması gerekenlerin planlamasını yaptık. Sakin bir şehir olarak adlandırdığımız Perşembe ilçemize yapılan çalışmalar dolayısıyla gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse Perşembe Belediyemizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.