Ulaşımda zirveyi hedefleyen Altınordu Belediyesi, birçok mahallede sıcak asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında Subaşı ve Yeni Mahalle’de çalışma başlatan Altınordu Belediyesi, yıllardır kazma vurulmamış cadde ve sokakları modern hale getiriyor.

Subaşı ve Yeni Mahalle’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışma yapılacak olan tüm cadde ve sokakları tek tek gezen Başkan Tekintaş, burada yaptığı açıklamada Subaşı ve Yeni Mahalle’nin modern bir kimlik kazanacağını söyledi. Yapılan çalışmalar kapsamında duyarlılık gösteren mahalle sakinlerine teşekkürlerini ileten Başkan Tekintaş, “Yeni Mahalle’nin en zor kısımlarından olan İmam Hatip Okulu çevresinde bulunan tüm cadde ve sokakların alt yapısını yenileyip sıcak asfalt ile buluşturacağız. Yeni Mahallede ayrıca eski sanayinin bulunduğu alanda da geniş çaplı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Yeni Mahalle’de el değmemiş yer bırakmayacağız. Yapacağımız çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle’nin parkeli alanlarını sökerken mevcut asfalt olan alanları da yenileyeceğiz. Subaşı Mahallemizde de ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürüterek yolları konforlu hale getiriyor. Subaşı ve Yeni Mahalle’deki çalışmalarımız tamamlanması ile ulaşımda uzun vadeli kalıcı hizmetleri hizmete sunmuş olacağız. Bu süreç içerisinde halkımızın göstermiş olduğu duyarlılık vesilesi ile her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın Subaşı ve Yeni Mahallede yaptığı gezide kendisine eşlik eden Yeni Mahalle Muhtarı Nihat Kondak ve Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nuray Karakaya, yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.