Başkan Tezcan: “Kısa sürede yapılması zor hizmetlere imza attık”

Ulaşım alanında ciddi çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi, 2014 yılından bu yana 108 kilometre sıcak asfalt ve 244 kilometrelik beton yolu milletin hizmetine sunarken, bu alandaki çalışmalarına da devam ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan tarafından bu kapsamda sıcak asfalt, baskı beton kaldırım ve alt yapı çalışmalarının sürdüğü mahallelere inceleme gezisi gerçekleştirildi. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan inceleme gezisi kapsamında Akyazı, Bucak ve Yeni Mahallede incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan Başkan Tezcan, gezi sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları konfora kavuşturacak hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi olarak kısa sürede yapılamayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Tezcan, “Ekiplerimiz birçok mahallede hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Akyazı, Bucak ve Yeni Mahalle'de devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceledik. Kısa süre içerisinde vatandaşımızı konfora kavuşturacak olan çalışmalarımızı hizmete sunacağız. Altınordu Belediyesi olarak kısa sürede yapılamayacak hizmetlere imza attık. Bu bizler için yeterli değil. Hem biz hem de halkımız daha fazlasını istiyor. Biz de bu konuda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz ve tüm bu çalışmalara devam ederken vatandaşlarımızdan bize destek olmalarını ve sabır göstermelerini temenni ediyoruz” dedi.

Çalışmaların incelendiği gezide Başkan Tezcan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, mahalle muhtarları ve personeller eşlik etti.