Başkan Uzun: “Ortak hizmet noktamız Fatsa'dır”

İlçemizde ticaretin gelişmesi, ekonominin devamlı canlı olması için birlik beraberlik içinde uyumlu bir şekilde çalışmamamız gerekiyor” dedi.

Mustafa Uzun ve yönetim kurulu üyeleri, Fatsa Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Ethem Kibar, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Fatsa Şoförler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz ve son olarak da Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi'ye iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Mustafa Uzun, “Görevimize yeni başladığımızda bizlere hayırlı olsun ziyaretleri yapan başkanlarımıza iade ziyareti yaptık. Fatsa'da yaşıyoruz ve buranın gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendi sanayi sitemizde esnaflarımızla sık araya gelerek ticari istişarelerde bulunuyoruz. Esnaflarımız bugünlerde ticaretini yaparken zorluk çekiyor bizlerde onların yanında durduğumuzu bilmesini istiyoruz. Tüm Fatsa bir olursak bu birlikten güç doğar ve kendi kendimize kalkınırız. Ortak hizmet noktamız Fatsa ve yaşadığımız yere sahip çıkmalıyız. Sadece ticaret olarak değil kültür, sosyal ve spor alanlarını da destek vererek kendi kendine büyüyen Fatsa'yı yaratmalıyız. Karadeniz'in incisi Fatsamızda gün geçtikçe ticaret gelişiyor, üretim artıyor ve esnaflarımız da vatandaşlarımızda bu durumdan fazlasıyla yararlanıyor” diye konuştu.