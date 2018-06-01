Başkan Yılmaz, Başbakan ziyareti fotoğraflarına açıklık getirdi

Başkan Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ordu Milletvekili Adayları Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ve Hamide Aydemir Demir ile birlikte ilk olarak ilçede yapılan yatırımları inceledi. Yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, daha sonra beraberindekilerle birlikte daha sonra 17 Haziran 2017 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada şehit düşen Onur Tiken’in (24) Çatalpınar Ortaköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ziyarette bulunarak taziyelerini iletti ve Kur’an-i Kerim okudu.

Ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe meydanındaki sahada iftar programına katılan Başkan Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bazı yayın kuruluşlarında, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında katılımın az olması şeklinde yapılan haberlere tepki gösterdi. Başkan Enver Yılmaz, “Ordulu hemşehrilerimizin hiç ilgisi olmamış, biz de ‘Allah Allah, biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Bunlar bu fotoğrafı nereden bulmuşlar’ dedik. Sonradan öğrendik ki, bazı yayın kuruluşları ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne haberleri ulaştırmışlar. Bu fotoğraf, Sayın Başbakanımızın belediye ziyaretindeki fotoğraf, orada miting yok. Başbakanımız, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, ardından da bizim esas programımız olan Ünye’deki 11 bin kişilik iftar programına katılacak, konuşmayı da orada yapacak. Ancak belediyeyi ziyaret edince ve oradaki kalabalığı da görünce konuşma yaptı. Konuşma yaptı ama konuşmasının bittikten sonrası fotoğraflarını ve başlamadan önceki fotoğraflarını yayınladılar” dedi.

“Türkiye’de oynanan oyunların bir kısmını dün gördük”

Başkan Enver Yılmaz, çekilen fotoğrafın Türkiye üzerine oynanan oyunlardan biri olduğunu öne sürerek, “Biz ulusal televizyonlara baktık ki, Başbakan miting alanındaki fotoğraflarda 300 kişi var. Bu şekilde haberler çıkmış. Yüzde 63 oy alan Ordu’da, ’Başbakan hüsranla karşılandı’ şeklinde haberler çıktı. Türkiye’de oynanan oyunların bir kısmını biz burada gördük. Ordu’daki kalabalık yoktur fotoğrafının aslı, mitingden sonra çekilmiştir. Başbakanımız, yoğun bir kalabalığa konuştu. Çekilen fotoğraf ise miting sonrası ve miting başlamadan öncesine ait” şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım’ın hitap ettiği kalabalığın fotoğrafını da dev ekranlar aracılığı ile Çatalpınar ilçesindeki vatandaşlara gösterdi.