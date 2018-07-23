Başkan Yılmaz, dereceye giren güreşçiyi ağırladı

olan Serhat Balcı’yı tebrik ederek, hediye takdim etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu yıl 657.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde baş boyunda yarı finale kadar yükselerek 3. olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Serhat Balcı’yı makamında ağırladı. Başarılı sporcuya çiçek ve hediye takdim eden Başkan Yılmaz, spora ve sporcuya her zaman desteklerinin süreceklerine dikkat çekti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “657. Başpehlivanlık müsabakalarında Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçimiz Serhat Balcı kardeşimiz geçtiğimiz yılki başarısını devam ettirmek sureti ile bu yıl da 3. olmuştur. Kendisini tebrik ediyoruz. Yapmış olduğu müsabakaları da birebir izleme fırsatımız oldu. O zorlu mücadelelerden Serhat kardeşimiz hakikaten milli takımdaki o tekniği ve gücünü de yağlı güreşe yansıtmak sureti ile çok güzel bir performans göstermiş oldu. Büyükşehir belediyemiz bu yıl 657. Kırkpınar Güreşleri’nde 4 tane başpehlivanlık müsabakasına isim göndermek sureti ile yarışmalarda bulundu. Özellikle yarı finale gelinceye kadar çok ciddi mücadeleler oldu. İşin ikinci kısmı Recep bey ile ilgili bölümdü zaten, onu da tüm Türkiye yakından biliyor” dedi.

“Vermiş olduğumuz ödül, spora desteğimizin göstergesidir”

Konuşmasında spora ve sporcuya her zaman destek çıktıklarını hatırlatan Başkan Enver Yılmaz, “Burada milli sporcularımızın geleneksel spor dalları içinde en önemli birimlerden bir tanesi olan Kırkpınar’da Ordu ismini tekrar tekrar dalgalandırması ve yüksek sesle söylenmesi bizim için onur verici. 4 tane altın kemere namzet bir il idik. Recep kardeşimizin de 4 defa altın kemer ve birinciliği vardır. İnşallah o birincilikler kaldığı yerden edecek. Bugün vermiş olduğumuz ödül, spora desteğimizin de bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

“Satranç takımı Süper Lig’e yükseldi”

Enver Yılmaz, ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 15-22 Temmuz tarihleri arasından Konya’da düzenlenen 2018 Türkiye Satranç Birinci Lig’de, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı’nın da 1. Lig’de şampiyon olarak, Süper Lig’e yükseldiğini de söyledi.

Recep Kara: “Almış olduğum kararı gözden geçirebilirim”

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde yaşanan haksızlık olayları sonrası ‘Kırkpınar benim için artık bitmiştir’ diyen Milli Güreşçi Recep Kara da vermiş olduğu kararı gözden geçireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ben 26 yıldır güreş yapıyorum. Oradaki olan haksızlığın sorumlusu olarak da maçı yöneten merkez hakem komitesini komple görevden aldılar. Yani demek ki bu Recep Kara’nın bariz bir şekilde hakkının yendiğini tescil ediyor. Ama ben sadece bu sene işle alakalı değil, geçmişte de olduğu gibi birçok haksızlıklar yapılıyordu. Ben ona binaen o sözleri söyledim. O sistem değişene kadar bir daha güreşmeyeceğimi söyledim ama inşallah umutla bekliyoruz. Gerçekten hakka, hakkaniyete uyan bir yönetim gelirse, almış olduğum kararı o zaman bir daha gözden geçirebilirim.”

Konuşmaların ardından Başkan Enver Yılmaz ve sporcular fotoğraf çektirdi.