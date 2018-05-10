Başkan Yılmaz, küçük yazarı konuk etti

Başkan Enver Yılmaz’a kitabını imzalayarak takdim eden Fatsa Büyük Ata Ortaokulu öğrencisi Süheyla Elma, kitabı hakkında kendisine bilgiler aktardı.

Başkan Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, “7. sınıf öğrencisi Süheyla Elma, ’Ayazda Açan Çiçekler Zemheri Ortancası’ isimli romanını bizlere takdim etti. Süheyla romanını, gerçek hayat hikâyelerini içinde barındıran, çocuk ya da büyük herkesin içinde kendinden kesitler bulacağı bir eser olarak ifade ediyor. Küçük yazarımıza, yazarlık hayatında büyük başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz’ın kitabını çok beğendiği için mutlu olduğunu ifade eden minik yazar Süheyla Elma, “Kitabım gerçekten çok beğeniliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. İleride büyük bir yazar olmayı istiyorum. Hedefim herkese kitabımı ulaştırmaktır” diye konuştu.