Başkan Yılmaz, kurban bağışında bulundu

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ten bilgi alan Başkan Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı yaptı. İl Müftüsü Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 26 yıldır gerçekleştirilen kurban kesim programıyla yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelere yardım eli uzatıldığını belirtti.

Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk’e makbuz karşılığında bedelini ödeyerek kurban bağışında bulunan Başkan Yılmaz, “Hayırsever vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek vereceğine inancım sonsuz” dedi.

Başkan Enver Yılmaz kurbanını böylesi bir kampanyaya bağışlamaktan ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Diyanet’e huzur içinde bağışımı yaptım. Bağışlarımızın nereye harcanacağını, kurbanlarımızın dini kurallara uygun kesileceğini biliyoruz. Bu yüzden ben de kurbanımı, destek amacıyla ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına bağışladım. Hayırsever vatandaşlarımızın da bu kampanyaya destek vereceğine inancım sonsuz” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk ise Başkan Enver Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Yaptığınız ibadetleri ve yardımları Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.