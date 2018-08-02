Başkan Yılmaz: “Yağışlar sonrası imkanlarımızı seferber ettik”

Yoğun yağışlar Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, il genelinde metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı 94,6 ile Ünye’de ve 58,6 ile Fatsa’da etkili olurken, bu iki ilçe yağıştan en çok etkilenen bölgeler arasında ilk 3’te yer aldı.

Selin ardından birçok ilçede heyelan yaşandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin seferber olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “İlimiz Ünye, Fatsa, İkizce, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan yoğun yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelandan ötürü yollar ve sanat yapıları büyük zarar gördü. Toplam 43 mahallede yoğun yağıştan dolayı derelerde taşma yaşanırken, özellikle Ünye ilçemizde metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı, bu ilçedeki zararın boyutunu artırdı” dedi.

Başkan Enver Yılmaz, sel ve heyelanın yol açtığı zararı telafi etmek ve vatandaşların normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla, ekiplerin bütün imkanları kullandıklarına dikkat çekerek, “Ulaşıma kapanan yolları kısa sürede açan ekiplerimiz, tüm ekipmanı ile çalışmalarına devam ediyor. Yağışın en etkili olduğu Ünye ve Fatsa ilçelerimizde meydana gelen sel baskınlarına müdahale eden ekiplerimiz kapanan ızgara ve mazgalları açıp, yağmur suyunun getirdiği birikintileri temizledi. Daha düşük yoğunlukta yağışın yaşandığı Çaybaşı, İkizce ve Kabadüz ilçelerinde ise heyelan nedeniyle kapanan yollar açılırken, trafik akışının sağlıklı yürütülmesi sağlandı” şeklinde konuştu.

Ordu Valiliğinden yağış uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı uyarıda ise yağışların şiddetli bir şekilde yeniden beklendiğine dikkat çekildi. Uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizin orta ve batı kesimlerinde geceden itibaren devam eden yağışlar, yer yer 95 kilogram metrekareyi aşmış durumdadır. Yapılan son ölçüm ve değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın da etkisini devam ettirmesi ve yer yer metrekarede 200 kilogramı aşması beklenmektedir. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muhtemel aşı yağışlardan dolayı can ve mal kaybı olmaması için ilgililerin önlemini alması, vatandaşlarımızın da duyarlı ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”