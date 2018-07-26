Başkan’dan asker yolcularına jest

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Yolun Açık Olsun Askerim’ projesi kapsamında, sülüslerini alıp, eğitim birliklerine teslim olacak askerler, ilk olarak Başkan Enver Yılmaz’ın makamına misafir oldu. Asker yolcuları ile teker teker görüşüp ‘hoşgeldiniz’ diyen Başkan Enver Yılmaz, onlarla bir süre sohbet edip, teselliler de verdi.

Ardından askerlere hitaben konuşma Başkan Enver Yılmaz, proje kapsamında verilecek olan paketin içeriğinde 28 çeşit farklı malzeme bulunduğunu söyledi. Verilen eşyaların, askerlik döneminde gençlerin oldukça işlerine yarayacağını aktaran Başkan Enver Yılmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal hizmet kategorisindeki alanlardan bir tanesi olan, askerlik çağına gelen kardeşlerimize askerlik öncesi-sülüs sonrası , askere gittiklerinde karşılaşabilecekleri bütün teçhizata ilişkin, bütün eksiklikleri telafi edebilecek güzel bir hediye paketi ile birlikte sizleri, Ordulu hemşehrilerimiz adına uğurlama anlamında bir düşüncemiz oldu. Bunu da bir çanta düzenlemek sureti ile içinde tam 28 çeşit malzemeyi barındıran bu paketi sizler inşallah acemi olarak askeriyeye teslim olduğunuzda ne kadar faydalı bir çalışma olduğunu gözlemleyeceksiniz” dedi.

Ordu’da, ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arasında asker olduğunu aktaran Başkan Enver Yılmaz, “Sizin gibi askerliğe yıl itibariyle farklı dönemlerde giden kardeşlerimiz var. Dolayısı ile Ordu aynı zamanda bir asker yuvası. Bu çerçevede askerlik çağına gelmiş siz kardeşlerimizin gittikleri bölgede acemilik çekmeksizin hazırlamış olduğumuz tüm teçhizatıyla birlikte, inşallah gittiğiniz yerde de güvenle hizmet etmeniz için, en azından psikolojinizi, ruh halinizi ve o gurbet halinizi unutturacak bir çalışma olarak düşündük” şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, verilecek olan hediye çantasını, tüm Ordulular adına hazırladıklarına dikkat çekerek, askerlere, sağlık ve huzur içerisinde görevlerini yapmaları temennisinde bulundu. Askerler ile bir süre sohbet edip kendi askerlik anılarını da anlatan Başkan Enver Yılmaz, asker adaylarını temenni etti.

Konuşmanın ardından Başkan Enver Yılmaz, içerisinde 28 farklı çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantasını askerlere vererek, onları uğurladı.