Başkandan ‘dilenci’ uyarısı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sokaklarda halkın manevi duygularını istismar ederek para ve yardım talebinde bulunan dilencilere göz açtırmadı. Nüfusun yüksek olduğu Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 122’si yabancı uyruklu olmak üzere 175 dilenci zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Dilencilerin üzerinde ele geçirilen paralara el konuldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatandaşlara hiçbir emek sarf etmeden başkalarından para ve yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınarak halkın merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilere para vermemelerini istedi. Yılmaz, “Devletin sosyal imkanlarından faydalanmak yerine insanımızın vicdani duygularını sömürerek kazanç elde eden kişilere göz açtırmayacağız. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 122’si yabancı uyruklu olmak üzere 175 dilenciye müdahalede bulunan ekiplerimiz, 34 dilenciye idari para cezası uygularken, dilencilerin üzerinden çıkan bin 278 TL’yi kamuya aktarılmak üzere belediye encümenine havale etti” dedi.