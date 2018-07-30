Başkanı Aktepe’den vatandaşlara denize girme uyarısı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum lütfen güvenlikli alanların dışarısında denize girmesinler. Fatsa ilçemizde üç tane cankurtaran olan korunaklı plaj var. Bir tanesi Çamlıkta, bir tanesi Demas’ta bir tanesi de Bolaman’da. Buralarda güvenlik önlemlerimiz üst seviyede. Lütfen bu alanların dışarısında denize girmesinler. Bizler yöneticiler olarak bu işin sorumlusuyuz. Lütfen bizleri zor durumda bırakmasınlar. Bizler güvenli yerlerin dışındaki alanlarda da zaman zaman kontroller yapıyoruz, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen buralarda denize girmeyin. Gerekli uyarı levhaları da koyuyoruz ama vatandaşlar gittikleri yeri sığ su zannederek denize giriyorlar. Karadeniz o kadar tehlikeli bir suya sahip ki insanların sığ olarak zannettiği yer aslında çok derin bir yer olarak karşılarına çıkabilir. Ordu Valiliğimiz bu hafta bir karar aldı, korunaklı alanların dışında denize girenlere ceza yazacak. Vali Beye teşekkür ediyorum, Büyükşehir belediyemize de plajlarda almış oldukları güvenlik önlemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karadeniz’de akıntı hızı bazen kilometrede 60-70 kilometre hıza çıkabiliyor. Biz yüzme bildiğimizi zannediyoruz ama aslında yüzme bilmiyoruz. Onun için lütfen korunaklı alanların dışında denize girmeyelim” dedi.

"Çınar festivalimiz renkli geçecek”

16-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Çınar Festivali ilgili de konuşan Başkan Aktepe, "Belediye başkanı olduktan sonra vatandaşlardan çok yoğun bir şekilde sosyal aktivite olarak festival yapılması konusunda teklifler aldık. Bu talepler içerisinde en önemlisi Çınar Festivaliydi. Benim de almış olduğum ilk kararlardan bir tanesi Çınar Festivali oldu. Hatta festivalin bazı bölümleri de başladı. Şu anda futbol turnuvamız başladı ve sokak basketbolu turnuvamız da başlayacak. Çınar Festivalimizi sadece konserlerden ibaret tutmadık, halkımızın da içerisinde olabileceği etkinlikler düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.