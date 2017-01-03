Başkanlardan çevre düzenlemesi incelemesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile birlikte Özel Sanayi Sitesi’nde yapımı tamamlanan Hasan Aydemir Camii ile İslamdağ Mahallesi’ndeki Kur’an kursunun çevre düzenlemesiyle ilgili incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’a AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe ile İbrahim Eroğlu eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ı Hasan Aydemir Camii yanında Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yusuf Kaynar karşıladı.

Cami çevresinin projesi üzerinde Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yusuf Kaynar ile istişarede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevlilere çevre düzenlemesinin bir ayda bitirilmesi talimatını verdi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Hasan Aydemir Camii çevresine yapılacak olan çevre düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu cami, Özel Sanayi Sitemize bir ihtiyaçtı ve esnafımız Hasan Aydemir ve oğulları tarafından kısa zamanda yapıldı. Şimdi sadece çevre düzenlemesi kaldı. Bugün buranın çevre düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ile istişarede bulunduk. Çevre düzenlemesi tamamlandığında gerek caminin mimari özelliğiyle gerekse de çevre düzenlemesi ile burada hoş bir görüntü ortaya çıkacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yusuf Kaynar ise yaptığı açıklamada, “Sanayi sitemizde cami yaptırmak için girişimlerde bulunduk ve camimizi yaptık. Çevre düzenlemesi için büyükşehir ve Fatsa Belediyemizden yardım istedik. Çevre düzenlemesi ile birlikte gerçekten güzel bir ibadet yerini Fatsa’ya kazandırıyoruz” diye konuştu.

Başkanlar daha sonra İslamdağ Mahallesi’nde bulunan bilinen İslamdağ Halil Tatlıgül İlim, Kültür Derneği Kur’an Kursu’nu ziyaret ettiler. İslamdağ Halil Tatlıgül İlim, Kültür Derneği Kur’an Kursu önünde din görevlilerinden Abdullah Fettah Tatlıgül ve Abdurrahman Tatlıgül tarafından karşılan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve beraberindekiler burada bir süre ilgililer ile proje üzerinde değerlendirmelerde bulundular.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan İslamdağ Halil Tatlıgül İlim, Kültür Derneği Kuran Kursu etrafına çok güzel bir çevre düzenlemesi ve cami yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek, “Merhum Halil Tatlıgül Hocamız tarafından kurulan İslamdağ Halil Tatlıgül İlim, Kültür Derneği bu zamana kadar bilindiği gibi çok sayıda hafız yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor. Bugün burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı devam eden çevre düzenlemesi ve camii inşaatı ile ilgili istişarede bulunduk. İnşallah önümüzdeki aylarda bu alanda çok güzel bir cami ve çok güzel bir çevre düzenlemesi göreceğiz. Bu vesileyle merhum Halil Tatlıgül Hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.