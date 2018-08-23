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23 Ağustos 2018 08:56

Bayramlaşma gezisinde gördü, hemen yenisiyle değiştirdi

Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bayramlaşma gezisinde bir evin önünde gördüğü yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Bayramlaşma gezisinde gördü, hemen yenisiyle değiştirdi

23 Ağustos 2018 08:56


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşları ziyaret ederek bayramlaşıyor.


İlçenin Başköy Mahallesi’nde vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Kaya, bir evin önünde güneş ve rüzgarın etkisiyle eskiyen ve yıpranan Türk bayrağını fark etti. Başkan Kaya’nın talimatıyla zabıta tarafından eskiyen ve yıpranan Türk bayrağı değiştirilerek yenisi göndere çekildi.


Başkan Kaya, "Bayramlaşma gezimizde bir evin önünde bulunan bayrağımızın eskimiş ve yıpranmış olduğunu fark ettim. Bunun üzerine hemen Türk bayrağımızı yenisi ile değiştirdik" dedi.




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