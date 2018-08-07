Bedensel engelli Eda, yüzmede Ordu’nun gururu oldu

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Güreş, judo, tekvando, satranç ve tenis gibi birçok branşta yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yüzme spor dalında da iddialı olduğunu gösterdi. 4-5 Ağustos tarihleri arasında 11 ilden 77 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Engelliler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Eda Kaya, 50 metre serbest stil, 100 metre serbest stil ve 100 metre sırtüstü stilde yarıştığı müsabakalarda birinci gelerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşları hayatın içine katacak ve engelleri ortadan kaldıracak her türlü faaliyete destek vereceklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen yarışmada üç farklı stilde şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Sporcumuz Eda Kaya’yı tebrik ediyorum. Eda kardeşimiz, engelli vatandaşlarımıza imkân verildiğinde onların neler yapabileceğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Kendisinin sahip olduğu yaşama sevincinin ve elde ettiği bu başarının diğer engelli vatandaşlarımıza da ilham olacağına yürekten inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.