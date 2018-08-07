Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 16:05

Bedensel engelli Eda, yüzmede Ordu’nun gururu oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Eda Kaya, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Bedensel Engelliler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 3 farklı stilde şampiyon olarak Ordu’nun gururu oldu.

Bedensel engelli Eda, yüzmede Ordu’nun gururu oldu

07 Ağustos 2018 16:05


Spora ve sporcuya verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Güreş, judo, tekvando, satranç ve tenis gibi birçok branşta yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yüzme spor dalında da iddialı olduğunu gösterdi. 4-5 Ağustos tarihleri arasında 11 ilden 77 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Engelliler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Eda Kaya, 50 metre serbest stil, 100 metre serbest stil ve 100 metre sırtüstü stilde yarıştığı müsabakalarda birinci gelerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşları hayatın içine katacak ve engelleri ortadan kaldıracak her türlü faaliyete destek vereceklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen yarışmada üç farklı stilde şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Sporcumuz Eda Kaya’yı tebrik ediyorum. Eda kardeşimiz, engelli vatandaşlarımıza imkân verildiğinde onların neler yapabileceğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Kendisinin sahip olduğu yaşama sevincinin ve elde ettiği bu başarının diğer engelli vatandaşlarımıza da ilham olacağına yürekten inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
  • Çarşamba
    28°C
  • Perşembe
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç