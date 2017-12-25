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25 Aralık 2017 15:56

Bekyürek: “Aktif sporcu sayımız 5 bin”

Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, “Fatsa’nın spora bakışı çok iyi.

Bekyürek: “Aktif sporcu sayımız 5 bin”

25 Aralık 2017 15:56

Lisanslı sporcu sayısına baktığımızda çok iyi durumdayız. 2017 aktif sporcu sayımız-okul sporlarını da dahil edersek-5 binlerde” dedi.


Fatsa’daki spor çalışmaları ile ilgili bilgi veren Halil Bekyürek, “Fatsamız çok büyük bir ilçe. Spor faaliyetleri de her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor. Birçok sporcumuz milli takımlarda mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Bunu yanında bir çok antrenör arkadaşımızda milli takımlarda hocalık yapıyor ve federasyonların teknik kurullarında yer alıyor. Bu da Fatsamızda hem okul sporlarında hem de kulüp maçlarında başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor. Zaten baktığımızda başarılı takımlar hem okul sporlarında hem de kulüp maçlarında mücadele eden takımlar. Çünkü sporda sporcu ne kadar müsabakaya girerse o kadar başarılı oluyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile uyumlu çalışmamız sonucunda okullarımızda çok güzel taramalar yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan protokolü belki de Türkiye’de en iyi uygulayan yerlerden biriyiz. Bugün baktığımızda tesislerimizin doluluk oranı çok fazla. Bu da gösteriyor ki Fatsa’nın spora bakışı çok iyi. Lisanslı sporcu sayısına baktığımızda çok iyi durumdayız. 2017 aktif sporcu sayımız -okul sporlarını da dahil edersek- 5 binlerde. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.




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