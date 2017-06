Bekyürek: “Çok güzel bir sezon geçirdik”

Çok güzel başarılara imza attıklarını belirten Halil Bekyürek, “Nicelik olarak baktığımızda lisanslı sporcu sayımız geçen yılın çok üzerinde. Geçen yıl altı yüz olan lisanslı sporcu sayımız bu sezon çok güzel bir artışla bin 500’lere ulaştı. Bu da şunu gösteriyor ki Fatsamızdaki kulüpler sporcu taraması yaparak sporcu sayılarını arttırmışlar. Daha sonra bu da birçok branşta Fatsa’nın başarılı sonuçlar almasını sağlamıştır. Özellikle kulüp ve okul çalışmalarını beraber yürüten branşlarda ciddi başarılar var. Bu branşların en başında tekvando, hokey, okçuluk, atletizm, güreş, bisiklet, voleybol, futbol ve hentbol branşları gelmektedir. Bu başarı da en önemli pay antrenör arkadaşlarımızın. Fatsamızda baktığımızda çok kaliteli antrenörler var. Bu başarılı antrenörlerle de kaliteli işler çıkıyor ve güzel sonuçlar alıyorlar. Baktığımızda tekvandoda bir sporcumuz milli takıma seçilerek ülkemize Balkan Şampiyonasında temsil etti. Anadolu yıldızlarında bir sporcumuz Türkiye ikincisi oldu. Yine tekvandocularımız 79 ülkenin katıldığı turnuvaya katıldılar ve güzel sonuçlar aldılar. Grup şampiyonalarında birçok sporcumuz derece yaptı. Hokey takımımız hem okul sporlarında hem de kulüp maçlarında Fatsamızı en güzel şekilde temsil ettiler. Türkiye de ilk 5 arasına girmeyi başardılar. Atletizmcilerimiz her yıl olduğu gibi çok başarılı sonuçlar aldılar. Birçok grup ve Türkiye yarı finalinde dereceler yaptılar. Okçuluk branşında da birçok yarışmaya katıldık. Bir sporcumuz Türkiye’nin en iyi on altı sporcu arasına girmeyi başarmıştı. İnşallah o sporcumuzdan yakın zamanda Türkiye derecesi bekliyoruz. Güreş branşına baktığımızda Fatsa’da yakın zamana kadar güreş yokken bugün güreş gibi zor branştan Türkiye üçüncüsü çıkardık. Ve Birçok sporcumuz yine gruplarda dereceler aldılar. Bisiklet takımımız geçen yıl olduğu gibi birçok branşta Türkiye derecesi yaptılar. Voleybol branşına baktığımızda voleybol da minikler ve yıldızlarda il birincisi olduk. Minik takımımız Türkiye’nin en iyi on altı takımı arasına girmeyi başardı. Futbol branşında Fatsamızın markası Fatsa Belediyespor şampiyonluğu oynadı ve az bir farkla şampiyonluğu kaçırdı. Diğer kulüplerimizde çok güzel başarılara imza attılar. Birçok yaş grubunda il finali oynadılar. Futbolda sporcu sayısında da ciddi artışlar oldu. Hentbol branşında da son yıllarda bir parlama içindeyiz. Miniklerde ve yıldızlarda ciddi bir yapılanma ile bu yıl miniklerde ilimizi Türkiye şampiyonasında da Fatsalı hentbolcular temsil etti. Organizasyon anlamında da Fatsamız bu yıl bölgesel amatör futbol müsabakaları, karate, hokey ve badminton olmak üzere üç grup finaline de ev sahipliği yaptı yine bir çok il finali Fatsa’da oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadan bu organizasyonlar en güzel şekilde yapıldı. Baktığımızda bu başarılarda Fatsamızı mutlu ediyor. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak herkese spor yaptırmak istiyorum. Eğer yetenekli sporcularda varsa bu sporcuları antrenörlerimiz en güzel şekilde antrene ederek müsabakaya hazır hale getiriyorlar. Şunu burada belirtmek istiyorum: Kurslarımızın tamamı ücretsiz. Çocuklarına spor yaptırsınlar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün açtığı spor kursları kayıt olsunlar” diye konuştu.