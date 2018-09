Bekyürek: "Fatsa'dan başarı sporcular yetişiyor"

Fatsa adeta sporcu yetiştirme merkezi haline geldi” dedi.

Sporun gelişmesi için çok çalıştıklarını belirten müdürü Bekyürek, “Son yıllarda her alanda sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Eğitici hocalarımız ve bizler her gün saha da çalışarak yetenekli sporcuları araştırıyoruz. Fatsa bu anlamda kabuğunu kırdı ve sporcu yetiştirmede büyük bir yol kat ettik. İl Gençlik ve Spor Müdürümüz de bizlere her anlamda destek vererek önemli katkılar sağlıyorlar. Lisanlı sporcuların sayılarını yükseltmek için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Spora yatırım, gençlere yapılan yatırımdır. Yeni dönemde de birçok başarıyı ilçemiz ve ilimiz olarak almaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Stadımız profesyonel oldu”

Fatsa Belediyespor'un 3. Lig'e çıkması ile gerekli tadilatları stada yaparak maçların ilçe stadında oynandığını söyleyen Bekyürek, “Stadımızı profesyonel şartlara göre yaptık ve maçlar oynanmaya başladı. İlçemizdeki spor yatırımlarına sahip çıkıyor ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz. İlçemizin takımına da 3. Lig'de başarılar diliyorum” diye konuştu.