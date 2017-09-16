Belediye başkanı duyarsız kalmadı

Geçimini simitçilikle sağladığını belirten Hayriye Yıldırır, "Eşimle beraber tek çocuğumuzla geçimimizi zor şartlar altında sağlıyoruz. Simit tezgahım olmadığı için mecbur bebek arabasında satmak zorundayım” dedi.

Başkan duyarsız kalmadı

Bebek arabasıyla simitçilik yapan Hayriye Yıldırır’a sahip çıkan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Geçtiğimiz günlerde ulusal haberlere yansıyan bu ailemiz için bizler de üzerimize düşeni yapmak istedik. Ailemize verdiğimiz simit tezgahının daha büyüğünü vermek istedik. Ancak onların isteği üzerine vermiş olduğumuz simit tezgahını tercih ettiler. Belediyemizde bulunan sosyal fon aracılığı ile bu tür ailelerimize yardımcı oluyoruz. Zaten ailemiz belediyemizden düzenli bir şekilde yardım alan bir ailemizdi. Eşinin böbrek rahatsızlığından dolayı Hayriye hanım bu görevi üstlenmiştir. Bizler de Cumhuriyet Meydanı’nda göstermiş olduğumuz yer ile kendilerinin kazancının daha güzel olacağını düşünüyoruz. Burada öncelikle Hayriye hanımı ve eşini yaptıkları mücadeleden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.