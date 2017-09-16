Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 12:11

Belediye başkanı duyarsız kalmadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Hayriye Yıldırır eşinin bıraktığı simitçilik işini kendisi devam ettiriyor.

Belediye başkanı duyarsız kalmadı

16 Eylül 2017 12:11


Geçimini simitçilikle sağladığını belirten Hayriye Yıldırır, "Eşimle beraber tek çocuğumuzla geçimimizi zor şartlar altında sağlıyoruz. Simit tezgahım olmadığı için mecbur bebek arabasında satmak zorundayım” dedi.



Başkan duyarsız kalmadı


Bebek arabasıyla simitçilik yapan Hayriye Yıldırır’a sahip çıkan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Geçtiğimiz günlerde ulusal haberlere yansıyan bu ailemiz için bizler de üzerimize düşeni yapmak istedik. Ailemize verdiğimiz simit tezgahının daha büyüğünü vermek istedik. Ancak onların isteği üzerine vermiş olduğumuz simit tezgahını tercih ettiler. Belediyemizde bulunan sosyal fon aracılığı ile bu tür ailelerimize yardımcı oluyoruz. Zaten ailemiz belediyemizden düzenli bir şekilde yardım alan bir ailemizdi. Eşinin böbrek rahatsızlığından dolayı Hayriye hanım bu görevi üstlenmiştir. Bizler de Cumhuriyet Meydanı’nda göstermiş olduğumuz yer ile kendilerinin kazancının daha güzel olacağını düşünüyoruz. Burada öncelikle Hayriye hanımı ve eşini yaptıkları mücadeleden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç