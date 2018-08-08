Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 10:22

Belediye çalışanlarından örnek yardımlaşma

Ordu’da Belediye çalışanları, yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiledi.

Belediye çalışanlarından örnek yardımlaşma

08 Ağustos 2018 10:22


Kabadüz Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Avni Öztürk’ün bir süre öncesinde ineği yamaçtan yuvarlanarak telef oldu.


Bu duruma duyarsız kalmak istemeyen Kabadüz Belediyesi çalışanları Öztürk’ün yeniden inek satın alması için aralarında topladıkları yardımı kendisine vererek örnek bir yardımlaşmaya imza attı.


Kabadüz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Kahraman, “Belediyemizde çalışan arkadaşımızın bir süre öncesinde ineği yamaçtan yuvarlanarak telef oldu. Bizler de mesai arkadaşımıza destek olmak için aramızda topladığımız yardımı kendisine verdik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
  • Çarşamba
    28°C
  • Perşembe
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç