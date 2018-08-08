Belediye çalışanlarından örnek yardımlaşma

Kabadüz Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Avni Öztürk’ün bir süre öncesinde ineği yamaçtan yuvarlanarak telef oldu.

Bu duruma duyarsız kalmak istemeyen Kabadüz Belediyesi çalışanları Öztürk’ün yeniden inek satın alması için aralarında topladıkları yardımı kendisine vererek örnek bir yardımlaşmaya imza attı.

Kabadüz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Kahraman, “Belediyemizde çalışan arkadaşımızın bir süre öncesinde ineği yamaçtan yuvarlanarak telef oldu. Bizler de mesai arkadaşımıza destek olmak için aramızda topladığımız yardımı kendisine verdik” dedi.