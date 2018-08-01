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01 Ağustos 2018 15:25

Belediyeden ‘ahşap’ eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelindeki restorasyon projelerinde görev alan teknik personeline yönelik restorasyon ve ahşabın korunması konularında eğitim düzenledi.

Belediyeden ‘ahşap’ eğitimi

01 Ağustos 2018 15:25


Ordu ilinin tarihi yapılarının gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması amacıyla birçok restorasyon projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bu projelerde görev alan teknik personelin güncel gelişmeleri takip ederek yeni teknikleri öğrenmesine yönelik eğitim seminerleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Uzmanı Yüksek Orman Endüstri Mühendisi Demet Sürücü tarafından restorasyon çalışmalarında görev alan teknik personele ahşap eğitimi verildi.


Düzenlenen eğitimde, Ordu’da sıkça rastlanan tarihi ahşap yapılardaki ahşap cinslerinin belirlenmesi, dayanıklılığın ölçülmesi, ahşabın korunması ve restorasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler aktarıldı.



Selimiye Konağı’nda inceleme yapıldı


Eğitim çerçevesinde Altınordu ilçesinde bulunan ve restorasyonu devam eden Selimiye Konağı’nda da incelemelerde bulunuldu. 1930’lu yıllara ait konağın aslına uygun olarak restore edilmesini sağlamak amacıyla ahşap cinsleri ve geleneksel sıva yapılarının belirlenmesi için örnek parçalar alındı, konağın restorasyonunda kullanılacak teknikler belirlendi.




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