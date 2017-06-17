Belediyeden "çöp" uyarısı

Başkan Anlayan kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun “Çevreyi Kirletme” başlığı altında yer alan maddesi gereğince yasal işlem yapılarak idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla 19.00-22.00 çöp atım saatleri dışında çöp atan vatandaşlar uyarıldı. Havaların ısınmaya başlamasıyla erken saatlerde atılan çöplerin ortaya çıkardığı koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla da Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmayla sabah saatlerinde çöp atmalarının önüne geçmek için çöplerin yoğun olarak atıldığı alanlarda vatandaşlar belediye ekiplerince uyarıldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Fatsalı hemşehrilerimizin çöp bırakma saatlerine riayet etmeleri ve gelişigüzel çöp bırakmamalarını istiyoruz. Çöplerin zamanında bırakılmaması, şehrimizde hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığına zarar verebiliyor. Bu uygulamaya uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanması söz konusudur. Yaz ayına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Daha yaşanılabilir bir Fatsa için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” ifadelerini kullandı.