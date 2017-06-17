Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:50

Belediyeden "çöp" uyarısı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan vatandaşlardan çöp bırakma yerleri ve saatleri konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Belediyeden

17 Haziran 2017 12:50


Başkan Anlayan kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun “Çevreyi Kirletme” başlığı altında yer alan maddesi gereğince yasal işlem yapılarak idari para cezası uygulanacağını ifade etti.


Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla 19.00-22.00 çöp atım saatleri dışında çöp atan vatandaşlar uyarıldı. Havaların ısınmaya başlamasıyla erken saatlerde atılan çöplerin ortaya çıkardığı koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla da Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmayla sabah saatlerinde çöp atmalarının önüne geçmek için çöplerin yoğun olarak atıldığı alanlarda vatandaşlar belediye ekiplerince uyarıldılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Fatsalı hemşehrilerimizin çöp bırakma saatlerine riayet etmeleri ve gelişigüzel çöp bırakmamalarını istiyoruz. Çöplerin zamanında bırakılmaması, şehrimizde hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığına zarar verebiliyor. Bu uygulamaya uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanması söz konusudur. Yaz ayına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Daha yaşanılabilir bir Fatsa için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!