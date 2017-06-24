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24 Haziran 2017 17:54

Berberlerde bayram yoğunluğu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan Bayramı’nın arife gününde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Berberlerde bayram yoğunluğu

24 Haziran 2017 17:54


Kişisel bakımlarını son günlere bırakanlar berberlerde yoğunluk oluşturdu. Bayram arifesinde soluğu berberlerde alan vatandaşlar, saç ve sakal bakımını yaptırıyor. İş yoğunluğu artan berberler de gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerinin bakımları gerçekleştiriyor.


Fatsalı berberler, “Bayram öncesinde vatandaşların bakımlarını yapıyoruz ve bayrama şık ve temiz şekilde girmelerini sağlıyoruz. Bayram olunca berberlerde ciddi iş yoğunluğu yaşanıyor. Bizler de bu yoğunluktan nasibimizi alıyoruz” dediler.




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