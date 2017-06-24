Berberlerde bayram yoğunluğu

Kişisel bakımlarını son günlere bırakanlar berberlerde yoğunluk oluşturdu. Bayram arifesinde soluğu berberlerde alan vatandaşlar, saç ve sakal bakımını yaptırıyor. İş yoğunluğu artan berberler de gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerinin bakımları gerçekleştiriyor.

Fatsalı berberler, “Bayram öncesinde vatandaşların bakımlarını yapıyoruz ve bayrama şık ve temiz şekilde girmelerini sağlıyoruz. Bayram olunca berberlerde ciddi iş yoğunluğu yaşanıyor. Bizler de bu yoğunluktan nasibimizi alıyoruz” dediler.