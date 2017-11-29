Beton mikserinin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ü.T. yönetimindeki 61 K 3552 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Berna Yanık’a çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Berna Yanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen genç kızın İzmir-Narlıdere’de askerlik yapan kardeşinin yemin törenine gittiği, dönüşünün ertesi günü bu olayın meydana geldiği öğrenildi. Genç kızın ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.

Sürücü Ü.T. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.