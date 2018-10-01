Bıldırcın avcılarına ağır ceza

Ordu'da metal kafes, fener ve ağ kullanmak suretiyle usulsüz bir şekilde bıldırcın avı yapan 4 kişiye 11 bin lira para cezası kesildi.

Ünye ilçesi Kocuklu Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında A.A. ve Y.A. isimli şahıslar, ellerinde fener ve ağ ile bıldırcın avı yaptıkları esnada suç aletleri ve metal kafes içerisinde 6 adet sağ bıldırcın kuşu ile yakalandı.

Yine Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi Metip mevkisinde H.İ.Y. ve A.D. isimli şahıslar da aynı aletlerle bıldırcın avı yaptıkları yaparken yakalandı. Bu kişilerin yanlarında 10 adet sağ bıldırcın kuşu ele geçirildi.

Her iki olayda yakalanan 16 adet bıldırcın kuşu ve suç aletleri Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken şahıslara ise toplam 11 bin 787 TL idari yaptırım cezası uygulandı.