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Bıldırcın tuzağı kuran 2 kişi yakalandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tuzak kurarak canlı bıldırcın yakalayan 2 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tuzak kurarak canlı bıldırcın yakalayan 2 kişi yakalandı.


Bir ihbarı değerlendiren Ünye Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saat 22.00 sıralarında bir fındık bahçesinde operasyon düzenledi. Burada av ve avcı belgeleri olmadığı halde tuzak kurarak canlı bıldırcın avı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin yanında 6 adet bıldırcın ele geçirildi.


Yakalanan kişiler hakkında adli soruşturma başlatılırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen bıldırcınlar tekrar doğaya salındı.

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