“Bilimde Öncü, Yerelde Güçlü Projesi” onaylandı

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Onur Adıyaman bir araya gelerek projeye imzalar atıldı.

Ordu’da ilk defa Kabadüz ilçesinde açılan ‘Kodlama Sınıfları’ ile dikkatleri üzerine çeken Kabadüz Kaymakamlığı, DOKA’dan onaylanan proje ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerine kodlama eğitimi verilerek öğrencilere daha geniş kapsamda yazılım ve kodlama eğitimi verilmesi sağlanacak. Hem de bu projeden Ordu’nun farklı sekiz ilçesinde görev yapan öğretmenler de faydalanacak.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından onaylanan proje ile ilçe genelindeki tüm öğrencilere kodlama sınıflarında çağın gereksinimlerine uygun eğitim verilmesi sağlanacak.

Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, ilçede eğitim-öğretim gören öğrencilerin çok şanslı olduklarına işaret etti.

Yaklaşık bir yıl öncesinde açılan ‘Kodlama Sınıfları’ ile öğrencilerin ufkunun değiştiğini belirten Kaymakam Özerden, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kodlama sınıflarında eğitim görmeye başlayan öğrencilerimiz geçen süre içerisinde birçok önemli projeye imza attı. Şimdi DOKA tarafından onaylanan projemiz ile de öğretmenler açtığımız kodlama sınıflarında çağın gereksinimlerini analiz edip öğrencilerimize daha kaliteli robotik kodlama dersi vererek tüketen, ezber yapan, düz düşünce yapısına sahip nesiller yerine, üreten, analitik düşünen problem karşısında çözüm geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.”