Bin kişilik aşure 10 dakikada bitti

Fatsa’nın en işlek caddesindeki aşure dağıtımında vatandaşlar ve protokol yoğun ilgi gösterdi. Aşureyi sadece vatandaşlara değil çevrede bulunan esnaflara da dağıtan dernek üyeleri, yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Halkın ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade eden Dernek Başkanı Nimet Koç, “Fatsa ilçemizde her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında yaptığımız aşure dağıtımı etkinliğine Fatsalılar büyük ilgi gösterdi. Aşure etkinliğimiz ilk defa bu kadar yoğun katılımlı oldu diyebilirim. Dernek üyelerimizle birlikte hazırladığımız bin kişilik aşurenin dağıtımı 10 dakikada bitti. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aşure dağıtımı etkinliğine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.