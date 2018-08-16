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16 Ağustos 2018 11:24

Bir ameliyatla 165 kilodan 88 kiloya indi

Ordu’da hayatının yarısını aşırı kilolarından dolayı yaşadığı sorunlarla geçiren Hasan Akçay gerçekleştirilen obezite ameliyatı sonrasında 153 kilodan 65 kilo verip yeni bir hayata başladı.

Bir ameliyatla 165 kilodan 88 kiloya indi

16 Ağustos 2018 11:24


Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Hasan Akçay, 38 yaşının 23 yılını obezite hastalığı ile yaşadı. Bu duruma bir an önce son vermek kararını verip Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’a ameliyatı olarak, kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.


Senelerdir fazla kiloları yüzünden uyku problemleri yaşayan, kısa mesafelerde aşırı yorgunluk hissine kapılan Hasan Akçay’ın hastalığı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Hasta bize obezite ameliyatı olmaya karar vermiş olarak geldi. Yaptığımız tahlil ve tetkiklerin ardından obeziteye bağlı şeker ve tansiyon hastalığı olduğu ortaya çıktı. Obezite ameliyatı ile hem kilolarından kurtuldu hem de fazla kiloların sebep olduğu şeker ve tansiyon hastalıklarından kurtuldu. Geceleri yaşadığı uyku problemini aştı, artık yorgun değil dinlenmiş olarak uyanmaya başladı. Eskiden yürüyerek gidemediği mesafeleri şimdi koşarak gider hale geldi” dedi.



"Giyecek kıyafet bulamıyordum"


23 yıldır fazla kilolarından dolayı özel kıyafet diktirdiğini dile getiren Akçay, “Hiçbir mağazada kendime göre kıyafet bulamıyordum. Kısıtlı ve özel yapım giysiler giymek zorunda kalıyordum. Artık istediğim gibi giyinebiliyor, nefes nefese kalmadan koşabiliyor ve herhangi bir ilaç kullanmadan yaşayabiliyorum. Beni 15 yaşımdaki halime geri döndürdüğü için doktorum Erkan Aksoy’a ve Medical Park Ordu Hastanesine çok teşekkür ediyorum, yeni hayatımı onlara borçluyum” diye konuştu.




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