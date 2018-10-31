Bir ilçenin hikayelerini beyaz perdeye taşıyorlar

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir fotoğrafçı tarafından yazılan ve yörenin trajikomik olaylarının anlatıldığı senaryo, beyaz perdeye taşınıyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde düğün fotoğrafçılığı ve kameramanlık yapan Sami İsen, yıllardır hayali olan film senaryosu yazmaya başladı. Gittiği düğünlerden ve yöredeki trajikomik hikayelerden esinlenerek yazdığı senaryoyu tamamlayan İsen, ilçe esnafı ile bir araya gelerek, senaryoyu filme dönüştürmek istedi. Fotoğrafçı arkadaşı Hasan Yiğit ile birlikte senaryoya son dokunuşları yapan Sami İsen, oyuncuları oto yıkamacı, servis şoförü, esnaf ve mahalleliden oluşan yaklaşık 10 kişilik kadrosu ile birlikte film çekimlerine başladı.

Kendi imkanları doğrultusunda, profesyonel bir destek almadan çekilen filmde, düğün çekimlerinde kullanılan kameralar kullanılıyor. Trajikomik hikayelerin yer alacağı filmi beyaz perdeye taşımak için gayret gösteren kadro, ellerinden gelenlerin en iyisini yaptıklarını söyledi. İş yeri açmak isteyen ancak maddi durumları olmayan 3 gencin hikayesinin anlatılacağı filmde, dedelerine imza attırmak için çabalayan gençlerin yaşadıkları ve yöredeki trajikomik hikayeler filme konu olacak.

“Kendi imkanlarımızı kullanarak hayalimizi gerçekleştiriyoruz”

Senaryonun yazarı ve filmin yönetmenliğini üstlenen Sami İsen, çekim yapmak için gittiği düğünler ve yaşadığı trajikomik hikayelerden esinlendiği kaydetti. Çocukluk hayali olan bu işi kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan İsen, “Düğün fotoğrafçılığı ve kameramanlık yapıyoruz. Yıllardır benim bu şekilde bir projem vardı. Bizim memleketimizde çok ilginç düğünler oluyor. Bu düğünlerden ve diğer trajikomik olaylardan esinlenerek bir senaryo yazdım. Esnaf arkadaşlar ile bir araya gelip filmden bahsettim. Onlar da oynayacaklarını söylediler. Bu doğrultuda kendi imkanlarımızı ve ekipmanlarımızı kullanarak, düğünlerde kullandığımız kameralar ile çekimlere başladık. Burada esnaf arkadaşların dışında köy sakinlerinden de filmde oynayanlar var, böylece hayalimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Dedemin imzası" isimli filmin, kendi yörelerindeki hikayeleri anlattığını söyleyen İsen, “Film, bu yöredeki gelişmeleri anlatıyor. 3 tane torunun dededen imza almak için attığı taklaları, yaptığı oyunları anlatıyor” şeklinde konuştu.

Filmin uzunluğunun yaklaşık 1 saat 10 dakika olacağını belirten İsen, filmin içeriğinde aşk ve dram olmadığını, tamamıyla bir köy komedisi olduğunu anlattı. Sami İsen ayrıca, 2 ay sonra Ordu bölgesindeki sinemalarda, ardından da ilgi gördüğü takdirde Türkiye genelindeki sinemalarda yayınlanmasını amaçladıklarını aktararak, izleyenleri sürprizlerin beklediğini belirtti.

“Oyuncular, esnaf, servis şoförü, galerici, oto yıkamacı ve mahalle halkından oluşuyor”

Hasan Yiğit ise yıllardır yaptıkları kısa filmlerden yola çıkarak böyle bir senaryo oluşturduklarını ifade ederek, "Sami, senaryonun büyük bir bölümünü üstlendi, sadece üzerinde süslemeler ile birlikte filme katkımızı sunduk. İnşallah her şey güzel olacak. Ekip güzel, elimizden geldiği kadar en iyisinin olmasını istiyoruz. Filmde, daha önceden kısa filmlerimizde oynayan arkadaşlarımız var. Esnaf, servis şoförü, galerici, oto yıkamacı ve mahalle halkından arkadaşlarımız var. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Filmde oynayanlardan çiftçi Hikmet Ayba, "Ben kendim aslen üreticiyim. Sami ve Hasan kardeşlerim güzel bir senaryo yazmışlar. Bizi de bu filmde görmek istedi. İlk defa böyle bir kamera karşısına geçiyorum. İnşallah güzel bir film olacak" ifadelerine yer verdi.

“Güzel olacağına inanıyoruz”

Aslen servis şoförü olan İbrahim Çapkın ise filmin güzel olacağından umutlu olduklarını dile getirerek ederek ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çapkın, şunları söyledi:

"Oldukça mutluyuz. Çünkü bütün esnaflar bir araya geldik ve ‘Biz de bir film çekelim' dedik. Elimizden geleni de en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz ve filmi çekmek için çabalıyoruz. Filmin konusu yöresel komedi. Korgan ve Fatsa yöresinin birlikteliği ile buluşan bir film oluyor. Oldukça da güzel olacağına inanıyoruz."

Diğer oyuncular da filmin güzel olacağını ve izleyenler tarafından beğenileceğini belirterek, yaklaşık 2 ay sonra beyaz perdeye taşımayı hedeflediklerini aktardılar.