Bir mesajla dünya şampiyonu oldu

Torluoğlu’nun çalışmak için salon bulamadığından dolayı güreşi bırakma aşamasına geldiği, tam bu sırada eski dünya boks şampiyonu ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç’e gönderdiği mesajla altın madalyaya uzandığı ortaya çıktı.

Rusya’nın Vladimir şehrinde organize edilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 100 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Ali Torluoğlu, kazandığı şampiyonluğun ardından Ordu’ya gelerek, Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret etti. İl Müdürü Mustafa Genç’i Dünya Şampiyonluğuna giden yolda kendisine çok büyük yardımları olduğunu ve güreş kariyerine olumlu etkide bulunduğunu anlatan Torluoğlu’nun dünya şampiyonluğuna uzanan hikayesi şöyle:

Çorum’da rakip olmayacağı düşüncesiyle beden eğitimi hocası tarafından işitme engelli güreş sporuna başlayan Ali Torluoğlu kendisiyle ilgilenen bir güreş antrenörü olmadığı için ilerleme kaydedemedi. Daha sonra memleketi olan Ordu’nun Fatsa İlçesine taşınan Torluoğlu, çok sevdiği güreşe devam etmek için çareyi Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’e sosyal medya üzerinden mesaj atmakta buldu. Sosyal medya hesabı üzerinden Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile iletişime geçen milli güreşçi Müdür Genç ile aralarında şu yazışma geçti:

- Ali Torluoğlu: Merhaba Mustafa abi, ben de güreş sporunu yapıyorum, merak ediyorum Ordu’da yoktur diye bu güreş salonu nerede, yerini öğrenmek istiyorum

- Mustafa Genç: Durugöl Spor Tesisleri’nde

- Ali Torluoğlu: Mustafa hocam, ben liseyi bitirdim, bu sene üniversiteye gidemedim, zamanı kaçırdım. Fatsalıyım, güreş antrenmanına ara vermek istemiyorum. Fatsa da güreş salonu yok Ordu"da var diye biliyorum. Mümkün olursa yardım eder misiniz ? Antrenmanlara devam etmek istiyorum

- Mustafa Genç: Fatsa"da güreş salonu açtık, Fatsa"da devam edebilirsiniz.

- Ali Torluoğlu: Nerede hocam?

- Mustafa Genç: Spor Salonunun içinde

- Ali Torluoğlu: Hocam ellerinizden öperim çok sevindim. Her şeyi, işinizi sağlam yapıyorsunuz Ordu’nun değil, tüm şehirlerin sana ihtiyacı var. Tekrardan teşekkür ederim.

- Mustafa Genç: Allah razı olsun. Başarılar

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Torluoğlu’nun kendisine gönderdiği mesaj ile güreş sporunu bırakmayıp dünya şampiyonluğuna kadar ulaşmasının kendisini duygulandırdığını belirtti. Genç, ”Bir gencimizin bir mesajla spora başlamış olması özellikle de dünya şampiyonu olması bizleri çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Mesajlaşmayı çok hatırlamıyorum fakat Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize verdiği antrenörleri ilçelere dağıtıyoruz. Bu kapsamda da ilimizin büyük ilçelerinden biri olan Fatsa ilçemizde güreş faal olmadığı için yeni atanan antrenörlerimizden birini görevlendirmiştik. Ne kadar isabetli bir karar aldığımızı bu gün daha iyi anladık” açıklamasını yaptı.

İl Müdürü Mustafa Genç kendisini ziyarete gelen ve teşekkürlerini ileten Ali Torluoğlu’nu Cumhuriyet altını ile ödüllendirip, güreş hayatında başarılar diledi.