Biriktirdikleri harçlıklarla Ramazan paketi yaptırdılar

11 ayın sultanı Ramazan’da ilkokul öğrencilerinden duyarlı davranış örneği sergilendi. Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla Ramazan paketi yaptırarak öğretmen ve okul idarecilerinin takdirini kazandı.

Yaptırdıkları Ramazan paketini okul öğretmenleriyle birlikte Okul Müdürü Fatih Kömür’e teslim eden öğrenciler, ellerinden geldiğince her zaman yardım yapacaklarını belirttiler.

Yaptıkları bu davranıştan dolayı öğrencilerini tebrik eden Mehmet Akif Okulu Müdürü Fatih Kömür, “Ramazan ayının rahmetinden, mağfiret uman kendi küçük yürekleri büyük yavrularımız biriktirdikleri paralarla iki adet yardım kutusu almışlardır. Yerine getirilmesi adına da okul idaremize teslim ettiler. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.