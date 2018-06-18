Birol Öztürk’ün 30. kitabı çıktı

kitabını çıkardı.

Ordu’nun tarihi ve kültür değerlerini, unutulmayan efsanelerini, türkülerden yola çıkarak yaptığı araştırmalarla ortaya çıkardığı ilginç olayları romanlaştıran, Türkiye’nin yakın siyasi tarihi ve isimleri ile sanatçılarını kendine özgü üslubu ile kaleme alarak kitaplaştıran yazar Birol Öztürk’ün 30. kitabı olan ‘Keşke’ kitabı yayınlandı. Bir genç kızın gözünden toplum ve insan yaşamından, ‘keşke’lere sığınmadan yaşamanın’ güzelliklerini vurgulayan romanlaştırılmış hayatlardan örneklerin verildiği kitap çıkar çıkmaz ilgi topladı.

Öztürk’ün yazdığı 30 eser arasında Herkesin Babası Ölür, Harman, Yazı-Yorum-1, Yazı-Yorum-2, Deniz Gezmiş, Rus İhtilali, Bir Aşktır Devrim, Ben Hep 17 Yaşındaydım, Son Mektup, Çalı Çileği, Gelin Kayası, Demir Dediğin, Orda Bir Köy Vardı, Ömür Dediğin, Tahta Tabureler, Her Dem Her Yön, Şeyh Bedrettin, Ordu’nun Dereleri, Arkadaşım, Ezgi, Ahmet Arif-Maviye Çalar Gözlerin, Ahmet Kaya- Hoşçakal İki Gözüm, Yılmaz Güney, Didou Nana-Kazım Koyuncu, Kesik Baş, Yaşımı Büyütüp Astılar ve İks Kuşağı Öyküleri kitapları bulunuyor.

Gece Kitapları arasında çıkan ‘Keşke’ kitabı büyük kentlerdeki kitapevlerinde ve ve internet sitesinden satın alınabiliyor.