"Bizimle bir yolu daha var" etkinliği

Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı hastalar, hastaneyi tercih ederek şifa buluyorlar. Tip 2 diyabet (şeker) tedavisi konusunda aldığı başarılı sonuçlarla umut olmaya devam eden hastane tarafından "Bizimle bir yolu daha var" sloganıyla başlatılan etkinlikte daha geniş kitlere tip 2 diyabetin tedavisinin olduğunu anlatılarak bilgiler veriliyor.

“Biz bir aileyiz”

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Genel Cerrahi, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel, Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ve Kurumsal İlişkiler ekibi şeker ameliyatı olmuş hastalarıyla Ordu’da düzenlenen programda bir araya geldi. Program hakkında bilgi veren Esen, "Hastanemiz tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgilendirmeye yönelik yaptığımız bu konferanslarda tip 2 diyabet hastalığının bir tedavisinin olduğunu herkese anlatıyoruz. Hastalarımızla tedavi olduktan sonra periyodik bir şekilde bir araya geliyoruz, onların takibini gerçekleştiriyoruz. Bir anlamda hastanemiz de ameliyat oldu, gitti bitti diye bir şey yok. Asıl süreç ondan sonra başlıyor. Hastalarımızla her zaman aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Bugünde burada yaptığımız etkinlikte bir araya geldik. Biz artık bir aile gibiyiz" dedi.

Kimler ameliyat olabilir?

Opr. Dr. Kerim Güzel de şeker diğer bir adıyla tip 2 diyabet hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Kerim Güzel, “Şeker hastalığı eski çağlardan beri bilinen, hayat boyu süren bir hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık iki milyon şeker hastasının ve iki milyon kadar da gizli şeker hastasının olduğu sanılmaktadır. Vücutta çeşitli organları etkilemesi ve bozması yanında yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlar nedeni ile modern toplumun sosyal bir hastalığı ve problemi olmuştur. Şeker hastalığı, pankreasta yapılan ve kan şekerini düşürücü bir işlevi olan insülin hormonunun yokluğu veya azlığı veyahut da etkisizliği sonucu oluşur. Kanda şeker (glikoz) seviyesi yükseldiğinde (örneğin yemeklerden sonra olduğu gibi) pankreastaki beta hücrelerinden insülin kana salınır. İnsülin vücutta çeşitli dokulardaki (karaciğer, kas ve yağ dokuları gibi) hücrelerde bulunan reseptör adı verilen insüline duyarlı alıcılara bağlanarak kandaki şekerin hücreler içine girmesine ve buralarda yakıt olarak kullanılıp enerji oluşmasına imkan sağlar. Vücutta insülin yokluğu ya da insülin var olduğu halde etkisiz bulunduğu durumlarda kandaki şeker hücreler içine giremez ve bu şekilde kan şekeri yüksek bir seviyeye çıkar. Ameliyatlar sadece tip 2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır. Tip 1 diyabetle tip 2 diyabet tamamen birbirinden farklı iki hastalıktır. Tip 1 diyabette insülin üretimi hiç yoktur. Bu ameliyatları yapabilmemiz için insülin üretimi mevcut olmamalı. Tip 2 diyabette insülin üretimi vardır fakat vücut kullanamaz. Biz bu ameliyatlarla vücudun kendi ürettiği insülini kullanmasına yardımcı oluyoruz. Biz Büyük Anadolu Hastanesi olarak 2013 yılının sonunda obezite ve metabolik cerrahi merkezini kurduk. O günden bu yana Türkiye’den yurt dışından bin 400’ün hastaya merkezimizde tedavi uyguladık. Her hastamızın takibini yapıyoruz. Onların hayatını daha kolaylaştırmak ve sağlıklarını takip etmek için bunu yapıyoruz. Fırsat buldukça da bir araya gelerek durumları konusunda konuşuyoruz. Bu süreçlerde takip çok önemlidir. Biz bunu çok iyi başardık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sohbet ortamında devam etti.