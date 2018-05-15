"Bizimle bir yolu daha var" Ordu’da

Dr. Kerim Güzel, büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıtan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, "Bizimle bir yolu daha var" sloganıyla başlattığı etkinlikte, Ordu’da şeker ameliyatı olmuş hastalarıyla düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte daha geniş kitlere tip 2 diyabetin tedavisinin olduğunu anlatılarak bilgiler verilirken ayrıca, Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde Tip 2 diyabet (şeker) ameliyatı olan hastaların takip ve kontrolleri, Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Genel Cerrahi, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel tarafından yapıldı.

Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen düzenlenen seminer hakkında bilgi vererek, "Hastanemiz tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgilendirmeye yönelik yaptığımız bu konferanslarda tip 2 diyabet hastalığının bir tedavisinin olduğunu herkese anlatıyoruz. Hastalarımızla tedavi olduktan sonra periyodik bir şekilde bir araya geliyoruz, onların takibini gerçekleştiriyoruz. Bir anlamda hastanemiz de ameliyat oldu, gitti bitti diye bir şey yok. Asıl süreç ondan sonra başlıyor. Hastalarımızla her zaman aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Bugün de burada yaptığımız etkinlikte bir araya geldik. Biz artık bir aile gibiyiz" dedi.

"Hasta, tedavisinin tamamlanmasının ardından belli aralıklarla doktor kontrolü altında olmalıdır" diyen Opr. Dr. Kerim Güzel ise şunları söyledi: "Tip 2 diyabet (şeker) ameliyatı ülkemizde son yıllarda çok sayıda hastasının umudu oldu. Fakat çok fazla yaygın olmadığından dolayı kulaktan dolma bilgiler ile yanlış izlenimler oluşabiliyor. Bunun için bizler sürekli olarak bilgilendirici programlar düzenleyerek hastanın bize doğru bilgiler öğrenerek gelmesini sağlamaktır. Bunu biz ameliyatı sonrası da neler yaşandığı ve nasıl takip edilmesi gerektiği konusunda bilgiler paylaşıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce hastamız hastanemize gelerek tip 2 diyabet (şeker) ameliyatı oldu. Sadece Samsun’dan değil, bugün burada olduğumuz gibi Ordu’dan, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımızı tedavi etmeye gayret gösterdik. Sonrasında da takip ve kontrollerini düzenli olarak yaparak iletişim halinde kaldık."

Opr. Dr. Kerim Güzel konuşmasının ardından sohbet ortamında geçen etkinlikte kendisine iletilen sorulara cevap verdi.