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13 Temmuz 2018 16:31

Bolaman, turizme kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde başlatılan ve ardından Ünye ile Fatsa ilçelerinde sahil yolu boyunca sürdürülen cephe ve zemin iyileştirme projesi ilin turistik noktalarına yayılıyor.

Bolaman, turizme kazandırılıyor

13 Temmuz 2018 16:31

Başkan Enver Yılmaz, Ordu’nun önemli turizm mekânlarından biri olan Fatsa Bolaman Kalesi çevresindeki binalarda da benzer çalışmaların yapılarak cazibesinin artırılacağını söyledi.



25 binada cephe iyileştirme çalışması yapılacak


Ordu’nun önemli turizm mekânlarından biri olan Fatsa Bolaman Kalesi çevresindeki binalarda da cephe ve zemin iyileştirme çalışması yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin hazırlandığını ve Samsun Koruma Kurulundan gelen uzmanların uygulanacak projeyi yerinde incelediğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Sit alanı niteliğinde olan alanda proje kapsamında, 3’ü tescilli kültür varlığı ve sivil mimari yapı özelliğine sahip 25 bina modern görünüme kavuşacak. Yapılacak çalışma ile özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olan Bolaman Kalesi ve çevresinin cazibesi artacak. Proje kapsamında, bölgenin mimari yapısına uygun zemin katlarda özel kesme taş, üst katlarda ahşap malzemeler ve krem tonlarında boya kullanılarak üç farklı tasarım oluşturuldu. Projeyle birlikte Bolaman ve kale çevresindeki pidecilerin bulunduğu alanda yayaların yürüyüş imkanının artırılması, binaların cephe ve zemininde iyileştirmeler yapılması, kumsalda düzenlenmiş yeni alanlar oluşturulmasını amaçlıyoruz. Proje, Samsun Koruma Kurulunun onayının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek” dedi.




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