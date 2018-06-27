Borçlarla ilgili yapılandırma imkanı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemize emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, yol harcamalarına katılım payı, belediye kira geliri, hasar karşılıkları, iş makineleri geliri, dolmuş ve taksi hat kira geliri, iş yeri açma, inşaat ruhsatlarına ait harç ve otopark geliri ile ücrete tabii diğer gelirlerden geçmiş yıllardan tahakkuk edip 31 Mart 2018 tarihine kadar kesinleşmiş olan borçlarını 7143 sayılı Yasa ile yapılandırma imkanı sağlanmış olup mükelleflerin geçmiş yıllara ait borçlarını 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırmaları ilanen duyurulur” diye konuştu.