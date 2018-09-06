Borsada gündem fındık

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, üyeleri ile bir araya gelerek fındık ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısında fındık konusu ele alınırken Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi yaptığı konuşmada, “Borsa üyelerimizle sık aralıklarla biraya geleceğiz ve mahsulümüzün değerini bulması için çalışmalarımızı sıklaştıracağız. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını alması için tüm mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Yaşanan sel felaketinde bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındık büyük zarar gördü. Üreticilerimiz gerçekten perişan oldular. Bizler de onların temsilcisi olarak fındığımıza sahip çıkmak zorundayız. Fındık üreticilerimiz zor durumdadır ve bu durum ise bizleri fazlasıyla üzüyor. Fındık fiyatları ise üreticileri kesinlikle tatmin etmelidir. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 yılı fındık sezonunun bütün üreticilerimize ve üyelerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim” dedi.